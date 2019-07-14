5 ساعات في ظلام دامس.. كيف عاشت نيويورك بدون كهرباء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا أسامة:

أُعيد التيار الكهربائي إلى مدينة نيويورك الأمريكية، الأحد، بعد انقطاع واسع النِطاق استمر لنحو 5 ساعات، تاركًا أكثر من 70 ألف غارقين في الظلام، الأمر الذي أثّر بدوره على حركة مترو الأنفاق والمصاعد التي علق فيها كثير من الأشخاص مساء أمس السبت، بحسب تقارير محلية.

وتزامن الانقطاع، الذي وقع مساء أمس السبت، مع ذكرى حدوث خلل في نظام تجهيز الطاقة الكهربائية بنيويورك قبل 42 عامًا، وقع يوم 13 يوليو عام 1977 وتسبّب في حدوث عمليات سطو على المحال التجارية وإشعال حرائق على نِطاق واسع. وشهدت نيويورك انقطاعين مُماثلين للكهرباء في عاميّ 1965 و2003.

ماذا حدث؟

في تمام الساعة 18:45 (22:45 بتوقيت جرينتش) من مساء أمس السبت، اشتكى مواطنون أمريكيون من انقطاع الكهرباء في أجزاء من مانهاتن بنيويورك، وتحدّثوا عن انقطاع خدمة المترو في بعض المحطات وإظلام بعض الشوارع، فضلًا عن انطفاء الإشارات الضوئية والأنوار في ساحة "تايمز سكوير" التي تُعد من أهم الوجهات السياحية بنيويورك.

وظهرت الشاشات الإعلانية بالمدينة مُظلمة. وتجاوزت القطارات المحطات الواقعة في أحياء وسط المدينة، بحسب لقطات فيديو نشرها مُغرّدون أمريكيون عبر تويتر.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "كون إديسون" الأمريكية للكهرباء، جون ماكافوي، إن نحو 73 ألف مُشترك حُرِموا من التيار الكهربائي في مدينة نيويورك مساء أمس السبت في غرب مانهاتن.

وأكّدت الشركة التي تؤمّن توزيع الكهرباء في نيويورك في تغريدة عبر تويتر، أمس السبت: "نحن نستجيب لانقطاعات واسعة النطاق للكهرباء على الجانب الغربي من مانهاتن. سنشاركم المزيد من المعلومات عند وصولها. شكرا لكم".

كما قالت إدارة إطفاء الحرائق في نيويورك إنها تعاملت مع حريق في مُحوّل كهربائي بمانهاتن.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء لشبكة سي إن إن الأمريكية :"إن رجال الإطفاء كانوا يستجيبون لعدد كبير من حرائق المحولات بالإضافة إلى بلاغات عن أشخاص عالقين في المصاعد وعربات مترو الأنفاق".

وكذلك أعلنت خدمة المترو في نيويورك تلقّيها بلاغات عن انقطاع الكهرباء في بعض المحطات بمانهاتن. وجاء على حساب الشركة عبر تويتر: "نعمل على تحديد الأسباب وضمان استمرار حركة القطارات. وسنوافيكم بما يُستجد من معلومات".

وتأثّر مركز روكفلر التجاري بانقطاع الكهرباء، حيث غرق رواد السينما فجأة في ظلام دامس. كما أُلغيت العديد من عروض مسارح برودواي قبيل وقت قصير من انطلاقها، وتحديدًا المسرحيتان الغنائيتان "هاملتون" و"الأسد الملك"، وقدّم بعض الفنانين عروضًا مرتجلة على الرصيف خارج المسارح.

وعلى مسرح "ماديسون سكوير جاردن"، أُلغي حفل للمُغنية جنيفر لوبيز بعد دقائق على بدئه. ونشرت بدورها مقطع فيديو على انستجرام اعتذرت خلاله لجمهورها وأعلنت تأجيل العرض، بحسب صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.

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وبانتظار عودة الكهرباء، دعت هيئة النقل في مدينة نيويورك المعروفة باسم "إم تي إيه" مُستخدمي المواصلات العامة إلى تجنب استخدام المترو، بعد أن تقطعت السبل ببعض الركاب عالقين تحت الأرض في عربة بين محطتين لأكثر من نصف الساعة. وفي المساء، أعلنت عودة الحركة تدريجيًا إلى طبيعتها، وفق شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

وقال أحد المواطنين ويُدعى جيف أومالي (57 عاما) لرويترز: "لقد توقّفنا لمدة 75 دقيقة. كان القطار مظلمًا تمامًا، وكان الناس يستخدمون أضواء هواتفهم لتحسّس الطريق".

وبدأ التيار الكهربائي يعود بعد الساعة 22:00 مساء السبت (02:00 صباح الأحد بتوقيت جرينتش) في حي تايمز سكوير،بحسب وكالة فرانس برس. وبحلول الساعة 23:00 مساء السبت أُعيدت الأضواء إلى خمسة من القطاعات الكهربائية الستة.

ما سبب الانقطاع؟

لم يتبيّن حتى الآن سبب انقطاع التيار الكهربائي على وجه التحديد، لكن شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلت عن عمدة نيويورك قوله إن "الانقطاع يبدو أنه حدث نتيجة مشكلة ميكانيكية في الشبكة الكهربائية".

وقال بلاسيو: "يبدو أنه حدث شيء ما خطأ في الأسلوب الذي ينقلون به الطاقة من جزء إلى آخر من المدينة، ومن المرجح أن يتم معالجة ذلك خلال فترة زمنية معقولة".

كما ذكرت إدارة إطفاء نيويورك أن حريقًا بمحول الكهرباء نتج عنه انقطاع التيار الكهربي بمانهاتن، في وقت مبكر من مساء أمس السبت، مُشيرة إلى أنه بدأ في شارع "ويست 64"، و"ويست إند أفينيو"، ثم وصلت إلى جزء كبير من مركز روكفلر وحتى "أبر ويست سايد"، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

كيف تعامل النيويوركيون؟

بعد دقائق فقط على انقطاع الكهرباء، عمل المارة على تنظيم حركة السير بأنفسهم.

ونشرت مذيعة تليفزيونية من كندا كانت تقضي عُطلة نهاية الأسبوع في نيويورك، مقطع فيديو لمواطنين يُنظّمون حركة المرور في نيويورك التي غرقت في ظلام دامس بفعل انقطاع الكهرباء.

وكتبت ايسلينج تومي: "النيويوركيون مذهلون! صحيح كانت هناك بعض الفوضى في وسط المدنية لكنهم مُنظمون ومتحضرون".

هل وقعت إصابات أو وفيات؟

قالت سلطات مدينة نيويورك إنه لم ترِد بلاغات عن وقوع إصابات أو وفيات بين المواطنين جراء انقطاع الكهرباء.

وفي وقت سابق من أمس السبت، قال عُمدة نيويورك إنه أمر وكالة حكومية بإجراء تحقيق للوقوف على أسباب الانقطاع.

وقال في بيان إنه على الرغم من عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات "فإن فكرة حدوث انقطاع للتيار الكهربائي غير مقبولة على الإطلاق".