بالدرجات.. ننشر أسماء أوائل القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى ومحمد عبدالناصر: اعتمد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 41.87 بالقسم الأدبي، والعلمي 67،98%، والنسبة العامة 49.98%. وينشر الخليج 365 أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية، للقسم الأدبي، على النحو التالي: محمود السيد خليل، الأول بمجموع 626 بنسبة 99.27% إسراء أحمد فتح الله، الثاني بمجموع 625 بنسبة 99.21% رفيدة عبدالمنعم خليل، الثالث بمجموع 626، بنسبة 97.98% أحمد سلامه عبدالموجود، الرابع مجموع 615 بنسبة 97.62% Advertisements أمنية ابوالمجد كمال، الرابع مكرر بمجموع 615، بنسبة 97.62% أمال محمد رزق، السادس بمجموع 613، بنسبة 97.30% هاجر محمد أحمد، السادس مقرر بمجموع 613، بنسبة 97.30. خديجة محمود محمد أحمد، السادس مقرر بمجموع 613، بنسبة 97.30. هالة محمد حسن، السادس مقرر بمجموع 613، بنسبة 97.30. يحي سمير السيد، السادس مقرر بمجموع 613، بنسبة 97.30.

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