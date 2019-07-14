بدء مناقشة "الجمعيات الأهلية".. وعبدالعال: استجاب لكل الملاحظات الداخلية والخارجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي (الجمعيات الأهلية) ومشروع قانون مقدم من النائب نادية هنري و(60) نائبًا في ذات موضوع المنظمات الأهلية.

جاء ذلك في الجلسة العامة الأحد، حيث أكد رئيس المجلس أن العمل الأهلي شريك أساسي لأي دولة، وفي حالة تمتع المجتمع بالحرية الكاملة في الحركة والنشاط والعمل الأهلي تنعكس مؤشراته علي تقدم المجتمع، خاصة أنه يجب على الدولة بكل مؤسساتها حسن استغلال طاقات المجتمع الأهلي.

ولفت عبد العال إلى أننا نحن في مجتمع يميل بطبيعة إلي فعل الخير، وهذا نابع من حضارته الممتدة على مدار آلاف السنين، متابعا: "اليوم نناقش هذا القانون وهو مهم ويفتخ آفاق جديدة للمجتمع المدني ويسعي لحرية الحركة الأهلية ويعطيه الكثير من المزايا والإمكانيات بما يحافظ على مقومات الدولة ويحفظ آمنها القومي".

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وأكد عبد العال على أن مشروع القانون يلبي الكثير من المتطلبات والمعايير الدولية ويحافظ على المساواة بين الدولة والمجتمع الدولية ويلغي المعوقات الخاصة بالعقوبات السالبة للحرية للعمل الأهلي وهذا تطور محمود، طالبنا به قائلا: "القانون يحمي العمل الأهلي والمبادرات الخيرية ويشجع على التطوع للاستفادة من طاقات الشباب".

وتابع: "لن أكن أدرج هذا القانون في هذا الدور إلا ما وجد فيه محققا للمصلحة العامة وهي الأهم والأسمي والتي يعمل من أجلها المجلس الموقر، والقانون يحقق كل ما كان يطالب به المجتمع المدني الأهلي، و99% من ملاحظات المجتمع المدني بهذا القانون تمت المواقة عليها".

يأتي ذلك في الوقت الذي رأت اللجنة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة ينظم ويقنن ممارسة العمل الأهلي في مصر يتسق مع حكم المادة (75) من الدستور ومع المعايير الدولية ذات الصلة بممارسة العمل الأهلي، حيث حرص مشروع القانون المقدم على التأكيد على الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، كما يهدف مشروع القانون إلى تفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على تقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلي وحوكمة منظومة العمل داخل كل مؤسسات المجتمع الأهلي والجهة الإدارية المشرفة عليهم.

كما شجع مشروع القانون على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام.كما حرص مشروع القانون على إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامات المالية فقط.​