التعليم: إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة بعد الفحص بـ 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

قال خالد عبدالحكم، مدير عام الامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن إعلان نتائج الثانوية العامة أمس، لا يعني تسرع الوزارة في الانتهاء من أعمالها، مشيرا إلى أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات تسير وفق معايير واضحة تلتزم بها الوزارة.

جاء هذا خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة؛ لإعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة (الدور الأول) ونسب النجاح، وأسماء الأوائل.

وأضاف عبد الحكم، أن الوزارة تفتح باب التقدم بالتظلمات من نتيجة الدور الأول لامتحانات الثانوية العامة، اعتبارا من بعد غد الثلاثاء ولمدة ٣٠ يوما، مشيرا إلى أن النتاىج متاحة للطلاب بمدارسهم غدا الاثنين.

وقال إنه للمرة الأولى هذا العام، تعلن الوزارة نتيجة التظلم للطالب المتضرر من نتائجه، بعد اطلاعه على صورة كراسة إجابته بثلاثة أيام فقط.

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وأكد أن حصول الطلاب على درجات إضافية بعد التقدم بالتظلم، لا يعني أن الوزارة تخطئ في التصحيح، ولكن عدد الطلاب الذيم تتعامل معهم وزارة التربية والتعليم بالثانوية العامة يقارب الـ 700 ألف، ومع هذا العدد قد تحدث بعض الأخطاء البسيطة، لذا تفتح الوزارة باب التقدم بالتظلمات أمام الطلاب حرصا على ان يحصل كل طالب على حقه، وتلتزم أمام جميع الطلاب بحفظ جميع حقوقهم، حال حصولهم على درجات إضافية.

ولفت عبدالحكم، إلى أن معظم الطلاب المتظلمين لا يحصلون على درجات إضافية لعدم وجود أخطاء في نتائجهم، ولكن البعض لا يقتنع بدرجاته ويعتقد خطأ أنه يستحق أكثر منها لذا يتقدمون بالتظلمات.

واعتمد وزير التربية والتعليم، أمس السبت، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019، بنسبة نجاح بلغت 78.6%.

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