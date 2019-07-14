حاول اغتصابها فذبحته.. نيابة الطفل تطلب تحريات المباحث في قتل سائق في صحراء العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة الطفل بالجيزة، اليوم الأحد، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية، حول واقعة قتل سائق ميكروباص على يد طفلة؛ حيث ذبحته وسددت له عدة طعنات بعدما راودها عن نفسها بصحراء العياط.

كان مأمور قسم شرطة العياط فوجئ بفتاة تدخل إلى المركز تحمل سكينا وملابسها ملطخة بالدماء وأخبرته بأنها قتلت شابًا حاول اغتصابها وهددها بالسكين.

وأشارت التحريات أن المجني عليه استدرج الفتاة البالغة من العمر 15 عاما أثناء استقلالها معه سيارته الأجرة "ميكروباص" دخل إلى مدق جبلي وأظهر سكينا وهددها به وحاول التعدي جنسيا عليها فادعت موافقتها وما أن ترك السكين من يده تناولت السكين وعاجلته بطعنة في الرقبة وخرجت من السيارة هاربة إلا أنه كان مازال حيا فلاحقها وحاول الإمساك بها وسددت له عدة طعنات وفرت هاربة إلى قسم الشرطة.

انتقلت نيابة العياط فور إخطارها بأقوال الفتاة ورافقتها قوة أمنية، وعثر على جثة المجني عليه في المكان الذي حددته الفتاة، تم نقل الجثة إلى المشرحة وتولت النيابة العامة التحقيق.