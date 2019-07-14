ناداه نواب "ياريس".. عبد العال غاضبا: مش عايز اسمع الكلمة دي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أبدي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، استياءه من جانب بعض الأعضاء الذين يقومون بالنداء عليه بكلمة "ياريس" قائلا: " كلمة ياريس دي مش عايز اسمعها".

جاء ذلك في الوقت الذي رفض عبد العال إعطاء الكلمة للنائب أسامة شرشر، بشأن حديثه ببيان عاجل عن وفاة أحد مواطني المنوفية في محافظة البحيرة غرقا منذ 5 أيام، ولم يتم العثور على جثمانه حتى الآن، وأكد عبدالعال أنه بعد بدء أعمال الجلسة لا يجوز نظر بيانات عاجلة.

وتناقش الجلسة العامة للبرلمان، مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات الأهلية، فضلا عن التصويت على عدد من التشريعات المؤجلة من الجلسات السابقة.​