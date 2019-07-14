داعش يعلن مقتل مسؤوله الاعلامي في ليبيا

اعلن تنظيم داعش الارهابي منذ قليل مقتل مسؤوله الاعلامي محمد بن احمد بن علي الفلاتة المكنى بابو عاصم المهاجر في اشتباك مع الجيش الليبي دون ذكر لمكان الاشتباك و لا توقيته .

وكان المسماري قال امس اثناء ندوة الصحفية ان قوات الجيش الليبي تمكنت من قتل عدد من الدواعش خلال الاشتباكات الدائرة للسيطرة على العاصمة طرابلس

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