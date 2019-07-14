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داعش يعلن مقتل مسؤوله الاعلامي في ليبيا

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اعلن تنظيم داعش الارهابي منذ قليل مقتل مسؤوله الاعلامي  محمد بن احمد بن علي الفلاتة المكنى بابو عاصم المهاجر في اشتباك مع الجيش الليبي دون ذكر لمكان الاشتباك و لا توقيته .

 وكان المسماري قال امس اثناء ندوة الصحفية ان قوات الجيش الليبي تمكنت من قتل عدد من الدواعش خلال  الاشتباكات الدائرة للسيطرة على العاصمة طرابلس  

 

 

 

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