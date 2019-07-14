شاهد .. فرنسا تُحيي عيدها الوطني بعرض عسكري ضخم

نظمت فرنسا، اليوم الأحد، عرضًا عسكريًا ضخمًا بجادة الشانزليزيه، بمناسبة ذكرى العيد الوطني، الذي يحل في 14 يوليو، وتأتي احتفالات العام الحالي تحت شعار "التعاون الأوروبي المشترك"، ويحضره 11 زعيمًا أوروبيًا، إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

بدأ الاحتفال بعرض جوي شاركت فيه طائرة نقل ألمانية "إيه-400 إم"، وأخرى إسبانية "سي 130"، ومن بين المروحيات التي تختتم العرض،

مروحيتان بريطانيتان شاينوك.

في الإجمالي، يشارك نحو 4300 عسكري، 196 آلية عسكرية و237 حصانًا، و69 طائرة و39 مروحية في العرض العسكري، الذي بدأ عند العاشرة صباحًا بتوقيت باريس، وأعلن الرئيس ماكرون بداية العرض حين صعد إلى المنصة الرئيسية على متن عربة عسكرية مفتوحة، برفقة رئيس الأركان.

إضافة إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، تشمل لائحة المدعوين الأوروبيين الـ11 إلى الاحتفال، رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ.

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في افتتاح العرض، عرضت روبوتات وطائرات من دون طيار تستخدم من الجيوش في ساحة الكونكورد، قبل أن تخلي المكان لإنجاز آخر هو منصة للطيران (فلايبورد اير) تعمل بخمسة محركات نفاثة، واخترعها الفرنسي فرانكي زاباتا.

قام زاباتا شخصيًا بقيادة واحدة من هذه المنصات الطائرة على ارتفاع عشرات الأمتار عن سطح الأرض.

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