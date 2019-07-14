مصادر عسكرية يمنية: إسقاط طائرتين - من دون طيار - للمليشيا الانقلابية في مأرب

أعلنت مصادر عسكرية يمنية، أن قوات الجيش تمكنت من إسقاط طائرتي استطلاع من دون طيار، لمليشيا الحوثي الانقلابية فوق مدينة "مأرب" .

وذكرت قناة "العربية الحدث" الإخبارية التي بثت النبأ اليوم الأحد أن ذلك يأتي بالتزامن

مع تصاعد الاشتباكات بين قوات الجيش والمليشياالانقلابية في جبهة "صرواح " غرب محافظة مأرب - شرق اليمن.وعلى صعيد متصل ، أكدت مصادر ميدانية أن مليشيا الحوثي دفعت في الآونة الأخيرة بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهة "صرواح" ، حيث بدأت بمهاجمة مواقع الجيش ، وذلك في محاولة منها لاستعادة السيطرة على معسكر "كوفل" .وكان مصدر عسكري يمني قد أعلن أمس السبت مقتل عشرين من عناصر المليشيا بنيران قوات الجيش اليمني في جبهة "صرواح".