مصادر عسكرية يمنية: إسقاط طائرتين - من دون طيار - للمليشيا الانقلابية في مأرب

أعلنت مصادر عسكرية يمنية، أن قوات الجيش تمكنت من إسقاط طائرتي استطلاع من دون طيار، لمليشيا الحوثي الانقلابية فوق مدينة "مأرب" .
وذكرت قناة "العربية الحدث" الإخبارية التي بثت النبأ اليوم الأحد أن ذلك يأتي بالتزامن
الانقلابية في جبهة "صرواح " غرب محافظة مأرب - شرق اليمن.
وعلى صعيد متصل ، أكدت مصادر ميدانية أن مليشيا الحوثي دفعت في الآونة الأخيرة بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهة "صرواح" ، حيث بدأت بمهاجمة مواقع الجيش ، وذلك في محاولة منها لاستعادة السيطرة على معسكر "كوفل" .
وكان مصدر عسكري يمني قد أعلن أمس السبت مقتل عشرين من عناصر المليشيا بنيران قوات الجيش اليمني في جبهة "صرواح".
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