صحف كويتية: تسليم الخلية الإرهابية لمصر بعد إنهاء الإجراءات القانونية

أفادت تقارير لصحف كويتية، بأن عناصر الخلية الإرهابية المصرية التابعة لجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر والتي تم ضبطها الجمعة الماضية، سيتم تسليمهم إلى السلطات المصرية، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية خلال الفترة المقبلة.

ونقلت "القبس" الكويتية عن مصادر حكومية، أن رجال أمن الدولة بانتظار إعداد الملف الكامل للقضية بعد الانتهاء من عمليات فحص المواد المضبوطة.

وأفادت المصادر بأن التحقيقات تستهدف الوصول إلى معرفة إن كان هناك تخطيط

لعمليات تمت خارج البلاد من المجموعة وهم داخل البلاد.

وبينت المصادر أن عملية المتابعة والرصد للخلية تمت بعد ورود معلومات إلى جهاز أمن الدولة من جهات أمنية داخلية وخارجية ساعدت في تكوين القضية وجوانبها.

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وكانت وزارة الداخلية الكويتية، يوم الجمعة 12 يوليو، أعلنت القبض على خلية إرهابية مكونة من 8 أشخاص قالت إنها من

جماعة "الإخوان المسلمين"، هاربة من مصر وصادر ضد عناصرها أحكام قضائية بالسجن.

وذكرت الوزارة في بيانها، أنها حددت مكان الخلية من خلال التحريات، وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في اماكن متفرقة.

وتابعت الوزارة في بيانها أنه "بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية".

في نفس السياق، علمت "القبس" أن مجلس الوزراء سيستعرض في اجتماعه المقبل، تقريراً مفصلاً من وزارة الداخلية حول تفاصيل الخلية التي ألقي القبض عليها بناءً على طلب الانتربول المصري.