هجوم إرهابي على خط الغاز بحمص يخرجه عن الخدمة

استهدف هجوم إرهابي، اليوم الأحد، خطا للغاز بريف حمص الشرقي، ينقل 2.5 مليون متر مكعب يومياً، وتسبب فيخروجه عن الخدمة.
وأفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء، بأن خط الغاز يربط بينحقل "الشاعر" ومعمل "إيبلا" للغاز بريف حمص الشرقي، ومنه إلى محطات توليد الكهرباء، مضيفة أن فرق التصليح الفنية تعمل على إصلاحه خلال الساعات القادمة.
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