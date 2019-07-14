رفع أسعار البنزين يشغل السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي

أثار إعلان شركة أرامكو السعودية رفع اسعار البنزين في المملكة اهتمام واسع من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر هاشتاج #البنزين موقع "تويتر".

وأعلنت شركة أرامكو، أمس السبت، عن زيادة أسعار بنزين 95 و91 في السعودية بدءًا من اليوم الأحد.



وقالت الشركة في بيان، إن أسعار البنزين المحدّثة، هي: «بنزين 91: 1.53 ريال لكل لتر»، و«بنزين 95: 2.18 ريال لكل لتر»، وذلك خلال الربع الحالي من يوليو حتى سبتمبر القادم 2019.



وكانت أسعار الربع السابق خلال الفترة من

أبريل حتى يونيو 2019: «بنزين 91: 1.44 ريال لكل لتر»، و«بنزين 95: 2.10 ريال لكل لتر ، وذلك وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة من قِبَل الحكومة.وأفادت أرامكو السعودية بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.