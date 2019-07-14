لليوم الثالث.. تركيا تواصل عنادها وتتسلم صواريخ "إس 400" الروسية

لليوم الثالث على التوالي، سلمت روسيا مكونات نظام إس 400 للدفاع الجوي لتركيا، على رغم التحذيرات والتهديدات الأمريكية لأنقرة من تسلم الصواريخ الروسية.
أعلنت وزارة الدفاع التركية عبر توتير، اليوم الأحد، هبوط طائرتي شحن روسيتين خامسة وسادسة في قاعدة مرتدالجوية، بالقرب من العاصمة أنقرة، وقالت إنه من المتوقع هبوط طائرتين أخريين في غضون ساعات.
بدأت عمليات تسليم نظام الدفاع الجوي روسي الصنع، الذي تسبب في شقاق بين تركياوالولايات المتحدة، الجمعة.
حذرت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا من أنها ستفرض عقوبات اقتصادية، وستطرد تركيا من برنامج الطائرات المقاتلة الشبحية من طراز إف 35، إذا لم تتخلَ أنقرة عن شراء إس 400.
رفضت تركيا، وهي دولة عضو في الناتو، الرضوخ للضغوط الأمريكية، قائلة إن المشتريات الدفاعية مسألة سيادة وطنية.
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