قتيل ومصابون في تفجير إرهابي بالصومال

قُتل جندي بالحكومة الصومالية وأصيب خمسة أشخاص آخرون في أعقاب تفجير إرهابي، وقع في مقهى في مدينة دوساماريب، اليوم الأحد، طبقاً لما ذكرته "إذاعة شبيلي" الصومالية اليوم.
وذكر مسؤولون أنه تم زرع القنبلة في المقهى.
ومن بين الجرحى عضو إقليمي في البرلمان وصاحب المقهى.
وفجرت هيئات الأمن بنجاح عبوة ناسفة ثانية، تم العثور عليها بالقرب من نقطة تفتيش.
من جانب آخر قال قائد بارز بالجيش الوطني الصومالي، اليوم الأحد، أن قواته قتلت 15 مسلحاً من جماعة "الشباب" الصومالية في عملية عسكرية بالمناطق الجنوبية من الصومال، جرى تنفيذها أمس السبت، بعد يوم من مقتل أكثر من 20 شخصاً في هجوم دموي من قبل الجماعة الإرهابية، طبقاً لما ذكرته إذاعة "شبيلي" الصومالية اليوم.
وأضاف القائد العسكري أن القوات نفذت الهجوم ضد الجماعة في بلدة وانلاوين في منطقة شبيلي السفلى.
وتابع القائد "تقدمت قواتنا للسيطرة على مناطق من قبضة متطرفي الشباب. قتلنا 15 منهم وسيطرنا على عدة قرى".
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وتابع أن القوات ستمضي قدماً في العمليات حتى طرد المسلحين من منطقة شبيلي السفلى بأكملها.
وذكر السكان أنهم سمعوا صوت تبادل كثيف لإطلاق النار بين المسلحين والجيش.
وكان مهاجمون مسلحون قد هاجموا فندقاً فاخراً بمدينة كيسمايو الساحلية الصومالية أمس الأول الجمعة بعد هجوم انتحاري، واحتجزوا من بداخله.
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