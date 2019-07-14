زلزال بقوة 7.3 درجات يهزّ شرق إندونيسيا

ضرب زلزال قوي تبلغ شدّته 7.3 درجات شرق اندونيسيا، اليوم الأحد، بحسب المعهد الأميركي للجيوفيزياء الذي لم يُصدر تحذيراً من حدوث تسونامي.

وحصلت الهزّة الأرضية بعيد الساعة 18:00 (09:00 ت غ) على جزيرة هالماهيرا في أرخبيل مولوكو على عمق عشرة كيلومترات.

وقال ممثل محلي من وكالة إدارة الكوارث إن "الهزّة الأرضية كانت قوية ودفعت السكان إلى مغادرة منازلهم، شعر كثيرون بالذعر وينتظرون في الشارع".

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وتقيّم السلطات الوضع لكن لم تتوفر معلومات على الفور بشأن ضحايا أو أضرار محتملة، وفق ما أوضح المسؤول.

وإندونيسيا، أرخبيل مؤلّف من 17 ألف جزيرة وجزيرة صغيرة نشأ من تقاطع ثلاثة صفائح تكتونية كبيرة ويقع على حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي وبركاني قوي.

والعام الماضي، خلف زلزال بلغت قوته 7,5 درجات، وأعقبه تسونامي في بالو بجزيرة سولاويزي أكثر من 2200 قتيل وآلاف المفقودين.