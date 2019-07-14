هان مفوضاً للنمسا في الاتحاد الأوروبي للمرة الثالثة على التوالي

أعلنت حكومة النمسا، برئاسة المستشارة برجيتا بيرلين رئيسة الوزراء، إعادة ترشيح الدبلوماسي يوهانس هان، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار وشؤون التوسع، لشغل مقعد النمسا في المفوضية الأوروبية الجديدة.

وقالت المستشارة بيرلين، في تصريح لها اليوم، إنها توصلت إلى القرار عقب مناقشات مكثفة أجرتها مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، انتهت بتكليف فولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان بتقديم مقترح الحكومة وعرضه على اللجنة الرئيسية لبدء إجراءات تعيين مفوض النمسا يوهانس هان، وزير العلوم السابق، الذي يشغل منصب مفوض الاتحاد الأوروبي منذ عام 2010.

تجدر الإشارة إلى أن يوهانس هان، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، تحمل مسؤولية ملف إصلاح سياسة الجوار الأوروبية، وملف انضمام دول غرب البلقان إلى عضوية الاتحاد الأوروبي الذي يحظى بأهمية الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية.

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