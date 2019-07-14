نتنياهو يهدد لبنان إذا تجرّأ حزب الله على القيام بحماقة

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هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “حزب الله” بتوجيه “ضربة ساحقة”، إذا ارتكب الحزب “أي غلطة”. وقال نتنياهو في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إذا تجرّأ “حزب الله على القيام بحماقة ومهاجمة إسرائيل، سنوجه ضربة ساحقة إلى لبنان”.
وجاء تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي رداً على التصريحات التي أدلى بها الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله، نهاية الأسبوع، وقال فيها إن قواته قادرة على استهداف إسرائيل بأكملها حتى إيلات، وإعادتها إلى العصر الحجري، حال نشوب حرب بينهما.
المصدر روسيا اليوم
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