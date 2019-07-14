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نتنياهو يهدد لبنان إذا تجرّأ حزب الله على القيام بحماقة

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 يوليو 2019 01:52 مساءً - مشاركة

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هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “حزب الله” بتوجيه “ضربة ساحقة”، إذا ارتكب الحزب “أي غلطة”. وقال نتنياهو في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إذا تجرّأ “حزب الله على القيام بحماقة ومهاجمة إسرائيل، سنوجه ضربة ساحقة إلى لبنان”.

وجاء تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي رداً على التصريحات التي أدلى بها الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله، نهاية الأسبوع، وقال فيها إن قواته قادرة على استهداف إسرائيل بأكملها حتى إيلات، وإعادتها إلى العصر الحجري، حال نشوب حرب بينهما.

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المصدر روسيا اليوم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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