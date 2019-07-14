أبوحاتم: توقعات بتراجع النفوذ الإيراني باليمن بعد تدخل التحالف

قال الخبير العسكري والاستراتيجي، مستشار وزير الدفاع، العقيد الركن يحيى أبو حاتم، إنه من المتوقع تراجع النفوذ الإيراني في اليمن بعد تدخل التحالف العربي.

جاء ذلك ضمن تقرير مفصل أعده العقيد عن التوسعات الإيرانية في الوطن العربي.

وقال :"تتمتع اليمن بموقع جغرافي يسيطر على مضيق باب المندب وخطوط الملاحة البحرية، وحدود طويلة مشتركة مع المملكة العربية السعودية، المنافس الإقليمي للجمهورية الإيرانية، التي تسعى إلى زعزعة استقرارها ووراثة نفوذها".

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ومضى:"وسعت إيران إلى استغلال بعض أتباع المذهب الزيدي المتطلعين إلى السلطة، وتمركز وجودهم على جزء من الحدود اليمنية السعودية إلى بناء كيان مسلح يزعزع استقرار السعودية ويحاصرها".

وتابع ":وقد تأكدت تلك المخاوف من خلال الحرب الدائرة بين الحوثيين والشرعية والتحالف الذي تقوده السعودية، وكانت شرارتها المناورات العسكرية التي أجراها الحوثيون في حدود اليمن مع السعودية".

وبين أن "الشواهد على الدعم الإيراني للحوثيين في المجالات العسكرية والإعلامية والسياسية كثيرة؛ وبعد تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية، واستعادة كثير من المناطق، وتقلص سيطرة الانقلابيين الموالين لإيران، فمن المتوقع تراجع النفوذ الإيراني في اليمن وبشكل كبير جداً".