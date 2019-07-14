شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تحمل الإرهابيين الحوثيين المسؤولية عن انهيار سعر العملة الوطنية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:24 مساءً, 14 يوليو 2019 م المناطق - الرياض حمل البنك المركزي اليمني ومقره عدن واللجنة الاقتصادية الحكومية – مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مسؤولية انهيار سعر العملة الوطنية وارتفاع مستوى معاناة السكان بإحداث الأزمات ورفع أسعار السلع وانتعاش السوق السوداء.

وطالب البنك واللجنة في بيان مشترك الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة بتحمل مسؤولياتها والقيام بدورها الإنساني لإيقاف الممارسات والإجراءات من جانب الميليشيات الحوثية والوقوف بجانب الشعب اليمني أمام الأزمات الحوثية المفتعلة.

واتهم البيان المليشيا الإرهابية بالمضاربة المستمرة على العملة المحلية وتسبب ذلك في عدم استقرار العملة وإثارة القلق والخوف في السوق.

وأقر البنك وفقًا للبيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية – توفير العملة الأجنبية الدولار لجميع التجار والمستوردين للسلع ما عدا الكماليات منها بسعر 506 ريال للدولار الواحد، مشيرًا إلى أن ذلك الإجراء نابع من المسؤولية الوطنية، وجاء لضمان توفر السلع المختلفة في جميع الأسواق اليمنية وبأسعارها الطبيعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة اليمنية تحمل الإرهابيين الحوثيين المسؤولية عن انهيار سعر العملة الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.