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العثور على 10 عبوات ناسفة داخل هيكل بمنطقة دوميز في كركوك

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أفاد مصدر امني، الاحد، بالعثور على عشر عبوات ناسفة موضوعة داخل هيكل بمنطقة دوميز في كركوك.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "العثور ١٠ عبوات ناسفة موضوعة داخل احد الهياكل ضمن منطقة دوميز في محافظة كركوك".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "مفارز مكافحة المتفجرات في طريقها الى محل الحادث ومن المحتمل سيتم تفجيرها موقعيا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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