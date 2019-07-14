العثور على 10 عبوات ناسفة داخل هيكل بمنطقة دوميز في كركوك

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "العثور ١٠ عبوات ناسفة موضوعة داخل احد الهياكل ضمن منطقة دوميز في محافظة كركوك".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "مفارز مكافحة المتفجرات في طريقها الى محل الحادث ومن المحتمل سيتم تفجيرها موقعيا".