العثور على 10 عبوات ناسفة داخل هيكل بمنطقة دوميز في كركوك

أفاد مصدر امني، الاحد، بالعثور على عشر عبوات ناسفة موضوعة داخل هيكل بمنطقة دوميز في كركوك.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "العثور ١٠ عبوات ناسفة موضوعة داخل احد الهياكل ضمن منطقة دوميز في محافظة كركوك".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "مفارز مكافحة المتفجرات في طريقها الى محل الحادث ومن المحتمل سيتم تفجيرها موقعيا".
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