النقل: ليس لدينا نية بتجديد العقد مع تكسي بغداد

اكدت وزارة النقل، الاحد، سعيها لفتح طريق مطار بغداد امام حركة المسافرين، فيما اشارت الى انه لا توجد نية بتجديد العقد مع تكسي بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سالم السوداني في حديث لـ الخليج 365، ان "لجنة فنية من رئاسة الوزراء والتي من ضمنها الفريق الركن محمد البياني وبرئاسة الوزير عبد الله لعيبي تشكلت من اجل فتح طريق مطار بغداد الدولي امام المسافرين"، مبينا ان "اللجنة بدأت اعمالها منذ الـ30 من حزيران الماضي، واجرت جولة جوية فوق المطار في الـ11 من تموز الحالي".

واضاف ان "اعمال فتح طريق مطار بغداد بدأت من خلال رفع الحواجز وتوسعة الطرق"، مشيرا الى ان "العمل يتم بشكل متسارع من اجل فتح هذا الطريق المهم والحيوي".

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وتابع ان "الوزارة ليس لديها الان نية لتجديد التعاقد مع تكسي بغداد"، موضحا ان "عقد تكسي بغداد منفرد وليس مرتبطا بفتح طريق مطار بغداد امام المسافرين".

وكشف رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى وعضو لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية النائب برهان المعموري، اليوم الاحد، عن وجود فساد كبير في عقد تكسي بغداد، داعيا وزارة النقل والأجهزة الأمنية الى رفع جميع العوائق امام المواطنين وفتح طريق المطار.