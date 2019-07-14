اندلاع حريق داخل معارض للأثاث وسط البصرة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع داخل محال للسيراميك ومعارض للأثاث في شارع كازينو لبنان وسط البصرة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحريق وتعمل على إخماده".



يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.