صالح يوجه بادراج فقرة في الموازنة لدعم المبدعين وتوفير العناية الصحية للرواد

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان ووزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني ونقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ونقيب الفنانين الفنان جبار جودي ورئيس الأتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق ناجح المعموري".وأضافت، أن "الرئيس معصوم استمع لاحاديث مفصلة من الوفد استعرضوا فيها المعوقات التي تواجه عمل الأدباء والصحفيين والفنانين في العراق"، موجها بـ "ادراج فقرة في موازنة عام (2020) لتأسيس صندوق خاص لدعم المبدعين في مجال الأدب والثقافة والمجالات الاخرى، كما وجه بمعالجتهم في المستشفيات المتخصصة سواء في بغداد او في اقليم كردستان وحسب الحاجة".

وتابع، أن "الرئيس تطرق الى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الصحفيين والأدباء والفنانين بعد هزيمة تنظيمات داعش الارهابية، وضرورة توعية المواطنين وتسليحهم بالمعرفة، وجعلهم يدركون حقائق الامور من خلال النتاجات الفكرية والثقافية، فضلاً عن دورهم في إعادة بغداد الى تألقها ومكانتها كمركز للحضارة والاشعاع الفكري".



جدير بالذكر أن نقابة الصحفيين أعلنت، في (9 تموز 2019)، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي "تعهد" لنقيب الصحفيين مؤيد اللامي بإعادة إطلاق منحة الصحفيين والفنانين والأدباء "المتوقفة منذ أربعة أعوام".