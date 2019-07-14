صالح يوجه بادراج فقرة في الموازنة لدعم المبدعين وتوفير العناية الصحية للرواد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، على ضرورة تقديم الرعاية والاهتمام بالصحفيين والأدباء والفنانين خاصة كبار السن منهم، موجها بادراج فقرة في الموازنة العامة للعام 2020 لدعم المبدعين وتوفير العناية الصحية للرواد.
وأضافت، أن "الرئيس معصوم استمع لاحاديث مفصلة من الوفد استعرضوا فيها المعوقات التي تواجه عمل الأدباء والصحفيين والفنانين في العراق"، موجها بـ "ادراج فقرة في موازنة عام (2020) لتأسيس صندوق خاص لدعم المبدعين في مجال الأدب والثقافة والمجالات الاخرى، كما وجه بمعالجتهم في المستشفيات المتخصصة سواء في بغداد او في اقليم كردستان وحسب الحاجة".
وتابع، أن "الرئيس تطرق الى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الصحفيين والأدباء والفنانين بعد هزيمة تنظيمات داعش الارهابية، وضرورة توعية المواطنين وتسليحهم بالمعرفة، وجعلهم يدركون حقائق الامور من خلال النتاجات الفكرية والثقافية، فضلاً عن دورهم في إعادة بغداد الى تألقها ومكانتها كمركز للحضارة والاشعاع الفكري".
جدير بالذكر أن نقابة الصحفيين أعلنت، في (9 تموز 2019)، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي "تعهد" لنقيب الصحفيين مؤيد اللامي بإعادة إطلاق منحة الصحفيين والفنانين والأدباء "المتوقفة منذ أربعة أعوام".
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