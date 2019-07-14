نائب يدعو لفتح باب الترشيح للمواطنين على الدرجات الخاصة

وقال خلاطي في حديث لـ الخليج 365، إن "الحكمة كانت لديها وجهة نظر بقضية التمديد لملف الدرجات الخاصة واشرنا بكل وضوح لضرورة الالتزام بالتوقيتات التي يتم وضعها"، مبينا ان "الحكومة سبق لها وان الزمت نفسها بحسم هذا الملف في شهر نيسان ولم يحصل هذا الامر ثم انتهى الموعد الاقصى المحدد بالموازنة في نهاية حزيران وايضا لم يحصل شئ".واضاف خلاطي، أن "المدة الجديدة التي منحت للحكومة والتي حددت باربعة اشهر على الحكومة الالتزام بها وحسم هذا الملف بالشكل الصحيح بعيدا عن المحاصصة وان يتم فسح المجال امام الشعب للتقديم من خلال بوابة الكترونية ليكون هنالك تساوي بالفرص بين الجميع وان يتم وضع ضوابط ومعايير لكل درجة من هذه الدرجات".

وكان مجلس النواب، صوت بجلسته التي عقدت الاثنين (8 تموز 2019 )، على التعديل الاول للقانون الموازنة الاتحادية والذي تضمن تمديد العمل بالوكالات الى تشرين الاول من العام الحالي.