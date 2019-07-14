بالصور.. روبوتات وطائرات بدون طيار بالعيد الوطني الفرنسي

أحيت فرنسا، ذكرى عيدها الوطني، باستعراض عسكري في شارع "الشانزليزيه" وسط باريس، وجاءت احتفالات العام الحالي تحت شعار "التعاون الأوروبي المشترك"، وحضر الاحتفال الرئيس االفرنسي إيمانويل ماكرون بالاضافة إلى 11 زعيماً أوروبياً. وشارك في الاستعراض، نحو 4300 عسكري، 196 آلية عسكرية و237 حصاناً، و69 طائرة و39 مروحية، وكذلك روبوتات وطائرات بدون طيار ومنها "فلايبورد اير" تعمل بخمسة محركات نفاثة واخترعها الفرنسي فرانكي زاباتا. المحرر: علي ناجي/ باريس Advertisements

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