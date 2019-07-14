هجوم ارهابي يستهدف خط غاز في سوريا ويخرجه عن الخدمة

استهدف هجوم إرهابي، خطا للغاز بريف حمص الشرقي، ينقل 2.5 مليون متر مكعب يوميا، وتسبب في خروجه عن الخدمة. وأوضحت وكالة "سانا" السورية للأنباء، أن خط الغاز يربط بين حقل "الشاعر" ومعمل "إيبلا" للغاز بريف حمص الشرقي، ومنه إلى محطات توليد الكهرباء، مضيفة أن فرق التصليح الفنية تعمل على إصلاحه خلال الساعات القادمة



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