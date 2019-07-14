على أنغام 'سر الحياة'.. بسام الراوي يرحب بـ'ميمي' في نادي الدحيل

رياضة 2019-07-14 | 11:58 3,817 مشاهدة رحب مدافع المنتخب القطري ونادي الدحيل، بسام الراوي، بزميله مهند علي "ميمي" بعد وصوله إلى قطر استعداداً لتوقيع العقد رسمياً مع فريق الدحيل. ونشر الراوي مقطع فيديو وهو يقود سيارته وبجانبه "ميمي" وهما يستمعان لأغنية الفنانة العراقية أصيل هميم "سر الحياة"، مرحباً به بطريقته الخاصة قائلاً إن "ميمي دحلاوي خلاص" في إشارة إلى أنه أصبح لاعباً رسمياً في صفوف الدحيل.



ولم يعلن حتى اللحظة، نادي الدحيل رسمياً بضم ميمي، إلا إن مصادر افادت بأن الصفقة كلفت قرابة 2 مليون دولار وسيتسلم ميمي راتباً يبلغ مليون و300 الف دولار سنوياً.

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