اعتقال سائق صهريج متهم بتهريب النفط شمال بغداد

أفاد مصدر أمني، الاحد، باعتقال سائق صهريج متهم بالتهريب شمالي العاصمة بغداد، مبينا أن السائق كان يحمل منتوجا نفطيا بصهريجه وقادما من نينوى وممتوةجها الى البصرة.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "مخالفة السائق تغيير في أرقام السيلة (قفل المنتوج)"، لافتا الى أنه "تم حجزه في مركز شرطة النفط لشمال بغداد لعرضه على القضاء ومحاسبته وفق قانون تهريب النفط ٤١ لسنة ٢٠٠٨".
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