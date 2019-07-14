اعتقال سائق صهريج متهم بتهريب النفط شمال بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "سيطرة شرطة النفط‬ (الشهيد صادق) القت القبض على متهم وعجلته صهريج يحمل منتوج نفطي قادم من محافظة نينوى متوجهاً الى محافظة البصرة".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "مخالفة السائق تغيير في أرقام السيلة (قفل المنتوج)"، لافتا الى أنه "تم حجزه في مركز شرطة النفط لشمال بغداد لعرضه على القضاء ومحاسبته وفق قانون تهريب النفط ٤١ لسنة ٢٠٠٨".