سلاح الجو الليبي يستهدف مواقع المليشيات في محاور طرابلس

الأحد 2019/7/14 02:23 مساء بتوقيت أبوظبي

أعلن الجيش الوطني الليبي، الأحد، أن سلاح الجو استهدف مواقع المليشيات في جميع محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن ضربات سلاح الجو "الدقيقة والمباشرة والمكثفة" استهدفت خلال الساعات الماضية محاور القتال كافة التي توجد فيها المليشيات.

وأشار البيان إلى أن الضربات كانت دقيقة ومباشرة.

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وكان سلاح الجو الليبي قد نفذ ضربات مكثفة على مقرات الجماعات الإرهابية بمدينة غريان، جنوب غربي طرابلس، أسفرت عن تدمير شاحنات أسلحة ومقتل إرهابيين.

وتأتي هذه العمليات في إطار عملية الرد القاسي التي أطلقها المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، 29 يونيو/حزيران الماضي، للرد على خيانة الخلايا النائمة بمدينة غريان بتصفية أسرى الجيش الوطني الليبي بمستشفى غريان.

ومنذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش الوطني الليبي اشتباكات عنيفة مع عناصر تابعة لحكومة الوفاق، في إطار عملية عسكرية سمّاها "طوفان الكرامة" لتطهير العاصمة من المليشيات وجماعة الإخوان الإرهابية.



