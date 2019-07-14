نتنياهو يتوعد حزب الله بضربة عسكرية "حاسمة" في لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربة عسكرية ساحقة إلى لبنان في حال أقدمت مليشيا حزب الله على ضرب أهداف إسرائيلية.



وقال نتنياهو، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، الأحد: "سمعنا خلال نهاية الأسبوع تبجحات (حسن) نصر الله حول مخططاته الهجومية.. فليكن واضحا أنه لو تجرأ حزب الله على ارتكاب حماقة وهاجم إسرائيل، فسنسدد له وللبنان ضربة عسكرية ساحقة".

وأضاف: "ولكن، خلافا لنصر الله، لا أنوي إعطاء تفاصيل عن مخططاتنا".

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وتابع نتنياهو: "يكفي التذكير بأن نصر الله حفر أنفاقا على مدار سنوات ونحن دمرناها خلال أيام معدودة".

وكانت تقارير إسرائيلية عديدة أشارت، في الأشهر الماضية، إلى أن مليشيا حزب الله ليست في وارد خوض معركة عسكرية بعد الخسائر الكبيرة التي مُنيت بها في سوريا وأيضا لأن لبنان الدولة ترفض هذه الحرب.

وعلى مدى أكثر من 3 سنوات ضربت إسرائيل مئات المواقع التابعة لإيران وحزب الله في سوريا دون أي ردود.