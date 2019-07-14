العاهل السعودي وملك ماليزيا يبحثان العلاقات الثنائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأحد، والسلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا العلاقات الثنائية بين الرياض وكوالالمبور.



جاء ذلك خلال استقبال العاهل السعودي لملك ماليزيا في مكتبه بقصر السلام بجدة.





كما تناول اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة وماليزيا، وآفاق التعاون المستمر بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه في مختلف المجالات.

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ورحب خادم الحرمين الشريفين، بملك ماليزيا في السعودية، فيما عبر الأخير عن سعادته بهذه الزيارة ولقاء الملك سلمان.







