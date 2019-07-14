مقترح أمريكي بمباحثات جديدة مع كوريا الشمالية الأسبوع الجاري

كشفت مصادر دبلوماسية، الأحد، عن أن الولايات المتحدة اقترحت على كوريا الشمالية عقد محادثات على مستوى مجموعات العمل خلال الأسبوع الجاري.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن واشنطن قدمت الاقتراح عبر قناة دبلوماسية وتنتظر ردا من بيونج يانج.

جاء ذلك بعد أن وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، على استئناف مفاوضات نزع السلاح النووي على مستوى مجموعات العمل عندما عقدا اجتماعا مفاجئا في قرية الهدنة "بانمونجوم" على الحدود بين الكوريتين في 30 يونيو/حزيران الماضي.

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وتوقفت المحادثات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة منذ قمتهما الأخيرة التي انتهت دون التوصل إلى أي اتفاق في فبراير/شباط الماضي.

وصرح نائب رئيس مكتب الأمن الوطني الكوري الجنوبي، كيم هيونج-جونج، في واشنطن للصحفيين، بأن الجارة الشمالية لم ترد حتى الآن على مقترح الولايات المتحدة.

وتأمل الولايات المتحدة في استئناف المفاوضات على مستوى مجموعات العمل بحلول الأسبوع المقبل لوضع الأساس للمحادثات رفيعة المستوى بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره الكوري الشمالي ري يونج-هو والتي قد يتم عقدها على هامش منتدى الأمن الإقليمي لآسيان مطلع الشهر المقبل ببانكوك.

وفي السياق نفسه، أكدت مصادر أن الولايات المتحدة لم تقترح أي مكان محدد للمحادثات على مستوى مجموعات العمل، تاركة القرار لكوريا الشمالية.

وسيكون الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية ستيفن بيجون ممثل الولايات المتحدة في المحادثات على مستوى مجموعات العمل، ومن المتوقع أن يكون نظيره الشمالي، كيم ميونج-جيل" سفير بيونج يانج السابق لدى فيتنام.