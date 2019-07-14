إيطاليا بصدد تقديم مقترحات إلى الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة

أعلن وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو ميلانيزي عن عزمه تقديم مقترحات للتعامل مع قضية الهجرة في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المزمع عقده الاثنين المقبل.

ونقلت صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، الأحد، عن ميلانيزي القول: "لا يمكن أن نظل نتعامل مع كل حالة على حده، ونبحث كل مرة عن حلول طارئة، إننا بحاجة إلى آلية مستقرة".

وأضاف أن "المهاجرين لا يتطلعون إلى الشواطئ الإيطالية أو اليونانية أو المالطية، إنهم يتطلعون إلى أوروبا، ولذلك علينا التوصل إلى حل في إطار القارة".

وأشار إلى أنه يفضل استئناف الاتحاد الأوروبي للمهام البحرية في البحر المتوسط، كما تطالب الأمم المتحدة، شريطة ألا يتم نقل من يتم إنقاذهم إلى إيطاليا كما كان يحدث في الماضي.

كما اقترح أن يتم تمكين راغبي اللجوء في الدول التي تشهد صراعات في التقدم بطلبات خارج الاتحاد الأوروبي للحصول على اللجوء من خلال "مكتب أوروبي في الدولة الأقرب إليهم التي تنعم بالسلام".

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وأوضح أنه يتعين أن يتم توزيع اللاجئين القادمين داخل الاتحاد الأوروبي وفقا "لمعايير موضوعية وواضحة"، لافتا إلى أن "النظام لن يُطبق إلا إذا انضم إليه عدد كبير من دول الاتحاد".

وفي الأسابيع القليلة الماضية، أعادت معارضة إيطاليا ومالطا للاستمرار في استقبال قوارب تقل مهاجرين تم إنقاذهم من البحر المتوسط فتح قضية تقاسم الأعباء بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن إيطاليا واليونان ومالطا باتت هي الدول الأكثر استقبالا للاجئين في الاتحاد الأوروبي، بسبب وضعها الجغرافي.

وفي عام 2015، وخلال الأشهر الأولى من عام 2016 وصل نحو 1.2 مليون لاجئ ومهاجر إلى الشواطئ الأوروبية، وكان معظمهم قد فروا من الصراعات والاضطهادات.

ومن بين ملايين الأشخاص عديمي الجنسية حول العالم، تقدر المفوضية الأوروبية بأن يكون نحو 570 ألف شخص منهم في القارة العجوز.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين والنازحين في العالم قفز إلى 68.5 مليون شخص نهاية عام 2017، مسجلاً بذلك ارتفاعاً جديداً للعام الخامس على التوالي.