فيديوجراف.. أمم أفريقيا 2019 تنتظر حدثا عربيا استثنائيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواجه المنتخب الجزائري نظيره النيجيري مساء غد الأحد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الأمم الأفريقية 2019.

في المقابل، سيواجه منتخب السنغال نظيره التونسي في قمة مباريات البطولة الأفريقية التي تستضيفها مصر للمرة الخامسة في تاريخها.

ومن المنتظر أن يتكرر النهائي العربي للبطولة الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخها، والذي سيجمع بين الجزائر وتونس حال تأهلهما.

"العين الرياضية" تطرح سؤالا خلال الفيديوجراف التالي.. حول إمكانية تكرار نهائي عربي للمرة الثالثة في البطولة.