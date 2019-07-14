القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواجه المنتخب الجزائري نظيره النيجيري مساء غد الأحد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الأمم الأفريقية 2019.
في المقابل، سيواجه منتخب السنغال نظيره التونسي في قمة مباريات البطولة الأفريقية التي تستضيفها مصر للمرة الخامسة في تاريخها.
ومن المنتظر أن يتكرر النهائي العربي للبطولة الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخها، والذي سيجمع بين الجزائر وتونس حال تأهلهما.
"العين الرياضية" تطرح سؤالا خلال الفيديوجراف التالي.. حول إمكانية تكرار نهائي عربي للمرة الثالثة في البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديوجراف.. أمم أفريقيا 2019 تنتظر حدثا عربيا استثنائيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.