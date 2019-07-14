أبرز الأسئلة حول تنسيق القبول بالجامعات الحكومية المصرية لهذا العام

يتساءل الكثير قبل نتيجة الثانوية العامة بمصر عن التنسيق حول نظام القبول وقواعد التنسيق ولذلك نقدم لكم الإجابات على أكثر الأسئلة تداولا حول التنسيق.

نظام القبول:-

هل هناك إلغاء لمكتب التنسيق أو تغيير في نظام القبول هذا العام؟

لا توجد نية لإلغاء مكتب تنسيق القبول بالجامعات خلال الفترة المقبلة، وقواعد التنسيق كما هى.

وسيكون التنسيق على 3 مراحل تنطلق مباشرة عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة بـ 72 ساعة، حيث يتم الدخول على الموقع الإلكتروني للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg برقم الجلوس والرقم السري، واختيار الرغبات وطبعها، ثم معرفة الكلية المرشح لها الطالب من خلال الدخول مرة أخرى على الموقع وطباعة بطاقة الترشيح، وذلك فى ضوء الحد الأدنى الذى يعلن لكل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة وفق البيان الصحفى الذى يصدر فى حينه.

كيف يمكن للطالب معرفة الكلية المرشح لها؟

بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها الطالب.

هل هناك زيادة في عدد الرغبات أمام الطالب؟

تم زيادة عدد الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة هذا العام لـ75 رغبة بدلا من 60 رغبة.

تحويلات تقليل الاغتراب:-

متى يتم فتح تحويلات تقليل الاغتراب؟

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عقب إعلان نتيجة المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق، يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين، وتعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة وهي 10%، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة والمعاهد.

ما هي قواعد التوزيع الجغرافى بالتنسيق؟

يتم توزيع الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق على الكليات والمعاهد وفقًا لنظام تجميع الجامعات في عدة مجموعات كالتالي:

يلتزم الطالب باختيار جميع الكليات الممكنة من قطاع ما في المجموعة «أ» قبل البدء في اختيار كليات من هذا القطاع في المجموعة «ب»، كما يلتزم الطالب باختيار كل الكليات الممكنة من هذا القطاع في المجموعة «ب» قبل البدء في اختيار كليات من القطاع ذاته فى المجموعة «ج».

وتعتبر محافظة القاهرة والجيزة نطاقًا جغرافيًا واحدًا، ويضم جامعات القاهرة، وعين شمس، وحلوان، كما يضم الكليات التابعة لهذه الجامعات.

ماذا عن الحافز الرياضى؟

تقوم الوزارات المختصة بإرسال أسماء الطلاب المستحقين للحافز الرياضي لوزارة التربية والتعليم؛ لكى تقوم وزارة التربية والتعليم بعد اعتمادها بإرسالها إلى مكتب التنسيق قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة، ولا يجوز إضافة درجات الحافز الرياضى في حالة إرسال هذه الكشوف بعد الموعد المحدد.

الكيانات الوهمية:-

كيف يتم مواجهة "الكيانات الوهمية» ؟

هناك 163 معهدًا خاصًا على موقع التنسيق و45 معهدًا حكوميًّا تحت إشراف الوزارة وما دون ذلك فهو كيان وهمى، حيث تقوم الوزارة باتخاذ إجراءات صارمة للتصدي للكيانات الوهمية تصل إلى حد الغلق الفوري والإحالة للنائب العام.

وتهيب الوزارة بأبنائها الطلاب الرجوع إليها أو لموقعها الإلكتروني http://www.egy-mhe.gov.eg أو للمجلس الأعلى للجامعات، أو الموقع الإلكترونى للجامعات الخاصة للاستفسار عن الجامعات والكيانات غير المعروفة لهم.