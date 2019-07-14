مصر. موعد بدء تنسيق 2019 لطلاب الثانوية العامة.. وإجراءات التسجيل

يستعد طلاب الثانوية العامة بمصر، للتقدم لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 2019، عقب إعلان النتيجة.

نظام القبول

وكشفت وزارة التعليم المصرية، عن أنه لا يوجد نية لإلغاء مكتب تنسيق القبول بالجامعات خلال الفترة المقبلة، وقواعد التنسيق كما هي.

وسيكون التنسيق على 3 مراحل تنطلق مباشرة عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 بـ 72 ساعة، حيث يتم الدخول على الموقع الإلكتروني للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg برقم الجلوس والرقم السري، واختيار الرغبات وطبعها.

ثم معرفة الكلية المرشح لها الطالب من خلال الدخول مرة آخرى على الموقع وطباعة بطاقة الترشيح، وذلك في ضوء الحد الأدنى الذي يعلن لكل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة وفقًا لبيان الصحفي الذي يصدر في حينه.