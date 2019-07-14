التسجيل إلكتروني.. كل ما تود معرفته عن تقديم تنسيق الجامعات المصرية 2019

ينتظر أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة إعلان نتائج الثانوية العامة بالمدارس، والتي من المقرر إعلانها غدًا الأحد، وعقب ظهورها تنطلق المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات خلال 72 ساعة من إعلان النتيجة في المدارس، ويتم الإعلان عن التنسيق على 3 مراحل.

وهناك 163 معهدًا خاصًا على موقع التنسيق و45 معهدًا حكوميًّا تحت إشراف الوزارة وما دون ذلك فهو كيان وهمى، حيث تقوم الوزارة باتخاذ إجراءات صارمة للتصدى للكيانات الوهمية تصل إلى حد الغلق الفورى والإحالة للنائب العام، وتسهيلاً على أولياء الأمور لمعرفة كيفية التقديم للتنسيق، تستعرض الفجر في التقرير التالي أبرز المعلومات عنه.

التسجيل إلكتروني

ويبدأ أولياء الأمور في تسجيل الرغبات، بعد الدخول على الموقع الإلكتروني للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg برقم الجلوس والرقم السري، واختيار الرغبات وطبعها.

الدخول مرة أخرى وطباعة بطاقة الترشيح

ثم معرفة الكلية المرشح لها الطالب من خلال الدخول مرة أخرى على الموقع وطباعة بطاقة الترشيح، فى ضوء الحد الأدنى الذى يعلن لكل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة وفق بيان رسمى من وزارة التعليم العالى.

75 رغبة بدلاً من 60 رغبة

وأعلن مكتب التنسيق أنه تمت زيادة عدد الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة هذا العام لـ75 رغبة بدلا من 60 رغبة.

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قواعد التوزيع الجغرافى بالتنسيق

وأكدت وزارة التعليم العالى، أنه يتم توزيع الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق على الكليات والمعاهد وفقًا لنظام تجميع الجامعات فى عدة مجموعات بحيث يلتزم الطالب باختيار جميع الكليات الممكنة من قطاع ما فى المجموعة «أ» قبل البدء فى اختيار كليات من هذا القطاع فى المجموعة «ب»، كما يلتزم الطالب باختيار كل الكليات الممكنة من هذا القطاع فى المجموعة «ب» قبل البدء فى اختيار كليات من القطاع ذاته فى المجموعة «ج».

وتعتبر محافظة القاهرة والجيزة نطاقًا جغرافيًا واحدًا، ويضم جامعات القاهرة، وعين شمس، وحلوان، كما يضم الكليات التابعة لهذه الجامعات.

الحافز الرياضي

كما تتقوم الوزارات المختصة بإرسال أسماء الطلاب المستحقين للحافز الرياضى لوزارة التربية والتعليم؛ لكى تقوم وزارة التربية والتعليم بعد اعتمادها بإرسالها إلى مكتب التنسيق قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة، ولا يجوز إضافة درجات الحافز الرياضى فى حالة إرسال هذه الكشوف بعد الموعد المحدد.

تقليل الاغتراب

وعقب إعلان نتيجة المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق، يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين، وتعلن النتيجة فى حدود النسبة المقررة وهى 10%، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة والمعاهد.