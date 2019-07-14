مصر.. مفاجأة تنتظر طلاب الثانوية العامة في تنسيق 2019

يحدد المجلس الأعلى للجامعات، أعداد الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية، بشعبتيها (الأدبي والعلمي) عام 2019، والمقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية، في العام الجامعي 2020-2019، عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.
ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة والاعتبارات والمبادئ الأساسية التي استقر عليها المجلس الأعلى للجامعات عند تحديد الأعداد المقرر قبولها ونظام وقواعد القبول.
ويمكن أن تتعرف على قواعد القبول من خلال التقديم على موقع التنسيق الإلكنروني.
وأكدت وزارة التعليم العالي، زيادة عدد الرغبات في 2019 إلى 75 بدلا من 60.
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