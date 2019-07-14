مؤشرات تنسيق 2019| موعد تنسيق الثانوية العامة.. الانطلاق خلال أيام

بدأت وزارة التربية والتعليم الآن مؤتمرها الصحفي للإعلان عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة التي تم إعتمادها بالأمس، على أن تتم المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة بعد مرور 73 ساعة من إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019، تحرص الفجر على التقديم لقرائها كافة التفاصيل المتعلقة حول مؤشرات تنسيق الثانوية العامة لعامة 2019، وفي السطور التالية ننشر موعد تنسيق الثانوية العامة وتفاصيل آخرى:

مؤشرات تنسيق 2019| تنسيق الثانوية العامة.. الانطلاق خلال أيام

فمن المقرر بعد مرور 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 الإعلان يتم بدأ أولى مراحل التنسيق للثانوية العامة 2019، ويستمر فتح باب المرحلة الأولى 5 أيام من بدأ تسجيل الرغبات,

توقعات تنسيق الكليات 2019 الحد الأدنى للكليات الأدبية

تنسيق القبول بالجامعات المصرية tansik.egypt.gov.eg متوقع أن يفتح أبوابة يوم الأربعاء القادم 17 يوليو 2019، وأكد المشرف العام على تنسيق القبول بالجامعات "السيد عطا"، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق الجامعات المصرية يفتح أبوابه للطلاب بعد ثلاثة أيام من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 على بوابة الثانوية العامة.

وأضاف أنه يتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني بالاسم ورقم الجلوس، أو التوجه إلى معامل تنسيق القبول بالجامعات بمختلف المحافظات.

أما عن خطوات تنسيق الثانوية العامة لعام 2019

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فبعد حصول الطلاب على نتيجته بالثانوية العامة، تبدأ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2019/2020، حيث يتم تحديد الحد الأدنى بالشعبتين العلمية “علمي علوم وعلمي رياضة” وكذلك الشعبة الأدبية، حسب ما يسفر عنه الإقبال أو العزوف عن بعض الكليات.

كما يجب ملء 48 رغبة تكون متاحة للطلاب بالعديد من الكليات والمعاهد في على مستوى الجمهورية وفق مجموعة بالنتيجة.

مؤشرات التنسيق:

وتسهيلا على الطلاب نعرض عليكم تنسيق العام السابق 2018:

يمكن التعرف على الحد الأدنى لجميع الكليات بجميع الشعب لجميع مراحل التنسيق بدء من المرحلة الأولى وحتى تنسيق المرحلة الأخيرة.

رابط بيان بالحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد المجموعة الأدبية لعام 2018

رابط بيان بالحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد المجموعة العلمية لعام 2018