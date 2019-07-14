الناقي: قطر تمنع مواطنيها من الحج بترهيبهم واعتقالهم

قال الإعلامي السعودي أحمد الناقي، إن المملكة العربية السعودية تؤمن بأن حج بيت الله الحرام حق أصيل لكل مسلم لذا دأبت القيادة الحكيمة في تذليل العقبات أمام ضيوف الرحمن، الا إن النظام القطري في كل موسم لابد أن يفسد مناسك الحج بمنع مواطنيه من حج بيت الله الحرام على اعتبارات سياسية محضه وذلك بترهيبهم تارة بالإعتقال وخلق العراقيل أمامهم بل وصل بهم الأمر إلى حجب الروابط التي تمكن القطريين والمسلمين المقيمين في ⁧‫قطر‬⁩ من أداء مناسك ⁧‫الحج‬⁩.

وأضاف "الناقي" في تصريح خاص أن هذا الصغير القطري لن يجروء على ذلك لو كان الحج إلى قم فهو تنظيم خبيث لا تردعه عقيدة ولا تحكمه أخلاق ولا يمتثل لمبادىء لقد كرس هذا التنظيم الغاشم العزة بالأثم بعدما ضرب بتعاليم ألإسلام عرض الحائط حتى أصبحت لدينا نسخة مشابهة من إبرهة الحبشي الذي حاول هدم الكعبة ولكن إبرهة القطري اليوم أصبح يغوص في جحيم الدرك الأسفل من السياسة بعدما جعل من قطر قبلية للإرهابيين ونموذج للتعاسة والغباء السياسي حيث تخسر قطر باليوم نتيجة عنجهية حكمها ما تكسبه الدول بسنين

وأشار الإعلامي السعودي، إلى أن هذا يكرس الإرادة الآثمة والأنانية المطلقة التي يحظى بها تنظيم الحمدين الذي قدم اعتباراته الشخصية البحته الآثمة ومكاسبه الفردية البحتة على المصلحة الشعبية حتى وأن مس ذلك العقيدة وأدى إلى غضب الشعب، مشيرًا إلى أنه في نفس الوقت تبذل السعودية الغالي والنفيس لتسهيل أداء مناسك الحج أمام الحجاج القطريين وتتمسك بمبادئها الراسخة مهما تجنى تنظيم الحمدين وذلك بتسهيل وصول المسلمين من قطر ومن جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة.

وأكد أن وزارة الحج والعمرة ترفض رفضاً قاطعاً الادعاءات والافترائات الباطلة الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية بأن حكومة المملكة العربية السعودية تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة.