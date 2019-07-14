تتوجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وخمسة آخرين من الزعماء الأوروبيين إلى باريس كضيوف شرف، حيث يجري الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي اليوم الأحد، عبر إقامة استعراض عسكري تشارك فيه دولة أوروبية.
وتشارك قوات من الدول العشر المشاركة في مبادرة التدخل الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، في الاستعراض التقليدي في ساحة الشانزليزيه في باريس.
ومن المقرر أن يشارك في العرض حوالي 500 جندي من اللواء الفرنسي الألماني المشترك، إلى جانب فرقة إسبانية عائدة من مهمة تدريب للاتحاد الأوروبي في مالي.
وتحيي فرنسا في 14 يوليو(تموز) من كل عام ذكرى الاستيلاء على سجن وقلعة الباستيل الملكية الشهيرة في باريس في ذلك اليوم من عام 1789 وهو البداية الرمزية للثورة الفرنسية.
ويشارك رؤساء دول وحكومات كل من بلجيكا، وإستونيا، وفنلندا، وهولندا، والبرتغال منصة العرض جنباً إلى جنب مع ماكرون وميركل.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم متاعبها الصحية.. ميركل تشارك في احتفالات العيد الوطني الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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