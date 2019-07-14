الأردن يتعامل مع مخازن مخلفات عسكرية مجهولة

شهد شمال الأردن حالة استنفار أمني بعد عثور الأجهزة الأمنية على مخازن أسلحة. وقال المتحدث باسم الأمن العام، إنها من مخلفات "الأمن الداخلي". وتطوق الأجهزة الأمنية منذ مساء السبت منطقة "دير السعنة"، ومنعت المواطنين اليوم الأحد من الاقتراب من عدت أماكن.

ووفقا لموقع 24 بحسب تصريح للمتحدث الإعلامي، فإن مخلفات للأمن الداخلي تتواجد في عدد من مناطق إقليم الشمال، وأن الأجهزة المعنية وبدعم من سلاح الهندسة الملكي قامت بالتعامل مع تلك المخلفات اعتباراً من مساء السبت.

وقال شهود عيان إن "آليات عسكرية شوهدت تقوم بعمليات حفر في عدد من مناطق الشمال، فيما يمنع السكان من الاقتراب من خلال حواجز عسكرية وضعت على مفارق الطرق".

ومنذ مساء السبت، وجهت مديرية الأمن العام بياناً إلى السكان "بضرورة التعاون مع الأجهزة المعنية اثناء قيامها بالتعامل مع تلك المخلفات والالتزام بالتعليمات الصادرة منهم، وكذلك الإبلاغ عن أية مشاهدات لمثل تلك المخلفات الخطرة، حفاظاً على الأرواح ولمساعدة الأجهزة الأمنية اثناء تأدية عملها".