ما خلفيات تعيين قائد جديد لقوات الباسيج الإيرانية ؟

يعتقد سعيد غولكار، أستاذ مساعد في قسم العلوم السياسية لدى جامعة تينسي، وزميل بارز حول سياسة إيران لدى مجلس شيكاغو للشؤون الدولية، أن إجراء تعديلات قيادية واسعة عبر أجهزة الأمن الإيرانية، خاصة الباسيج استعداداً لمواجهة خصوم إيران، وللقضاء على أية اضطرابات داخلية .

ووصف غولكار، ضمن موقع "وور أون ذا روكس"، قوة الباسيج باعتبارها جهاز شرطة، وتعتمد عليها طهران في مقاومة الاضطرابات الداخلية.

وقبل يومين من احتفال الولايات المتحدة، أكبر عدو لإيران، بعيد استقلالها، حل الجنرال غلام رضا سليماني مكان الجنرال غلام حسين غيبارفار كقائد للباسيج.

دلالات

ويرى الكاتب هذا التغيير، دليل على تحول مفهوم النظام للخطر، وخاصة في ما يتعلق بموجة جديدة من الاضطرابات وعلاقتها باستراتيجية "الضغط الأقصى" التي يطبقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومنذ تأسيسه في عام 1980 على يد آية الله روح الله االخميني للدفاع عن النظام الجديد، كان الباسيج، ومعناه الحشد، أكثر أدوات النظام الديني فعالية في محاربة اضطرابات داخلية، وأصبح عام 1981، تابعاً للحرس الثوري الإسلامي، وبوصفه أحد وحداته العشر، وفر متطوعين إيرانيين للجبهة في الحرب ضد العراق. وخلال تلك الفترة، جاء أفراد الباسيج النظاميين من ذات الخلفية الاجتماعية – الاقتصادية كباقي فيالق الحرس، ولكنهم كانوا مراهقين أو أكبر قليلاً وليسوا مؤهلين للخدمة ضمن الفيالق.

وقد حظي الباسيج بشهرة وشعبية بسبب التزام أفراده بالتضحية. وبنهاية الحرب العراقية، رقي الباسيج ليصبح أحد خمس فروع رئيسية للحرس الثوري إلى جانب القوى البرية والجوية والبحرية وفيلق القدس.

ولاحقاً تحول الباسيج ليصبح، بالدرجة الأولى قوة قمع شغب من خلال إنشاء ثلاث كتائب أمنية للرجال والنساء. واستخدم عدة مرات في قمع اضطرابات اجتماعية وسياسية شهدتها إيران في عدد من السنوات.

وفي أكتوبر( تشرين الأول) 2009 ، عين الجنرال رضا نجدي قائداً للباسيج من أجل توسيع نفوذه في المجتمع كمنظمة مدنية بجانب مهامه العسكرية.

وتحت قيادة نجدي، أنشأ الباسيج أكثر من 21 فرعاً مختلفاً لتجنيد وتنظيم إيرانيين من مختلف الشرائح والمهن، بمن فيهم منظمة عمال الباسيج، والعاملين فيه، ومهندسيه. ومع هذا التعديل، تبنى الباسيج هوية مزدوجة مدنية، وعسكرية كقوة تخضع مباشرة لسيطرة الحرس الثوري.

وبحسب موقع 24 الإماراتي فإنه بعد عام 2009، أصبح ممكناً انخراط الباسيج بالعمل السياسي بحرية أكبر، واجتذاب من مانعوا في المشاركة بمهام عسكرية أو أمنية.

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وبعد عام 2009، وفيما شهد الباسيج توسعاً سريعاً، طرح قادة في طهران تساؤلات بشأن طبيعة أنشطة المنظمة. ونتيجة لذلك، حل الجنرال غيبارفار مكان نجدي في أواخر 2016.

وقد أشاد آية الله خامنئي، ضمن مرسوم تعيين غيبارفار قائداً للباسيج، بالتزامه وكفاءته وخبرته القيمة، وطلب منه تركيز جهوده على زيادة مشاركة الشعب الإيراني، لا سيما الشباب في منظمة الباسيج.

كما شدد خامنئي على مشاركة الباسيج في مجال الخدمات العلمية والثقافية والدفاعية والعامة، وحض المنظمة على تكثيف جهودها لرصد وإحباط تسلل العدو، وتحسين سبل التعاون مع مختلف الهيئات الحكومية( مدنية وعسكرية) وإنشاء مؤسسات فكرية ومراكز أبحاث لمراقبة أنشطة العدو، ومنع تسلله.

ومن أجل رفع مشاركة الباسيج في المجالات العلمية والثقافية والدفاعية والعامة، يلفت كاتب المقال لسعي غيبارفار لتطبيق ما عرف باسم "خطة تجاوز مرحلة"، سلسلة من البرامج لتجسيد رؤية خامنئي. وتألفت تلك الخطوة من خمسة مشاريع رئيسية، تعليمية وأمنية وثقافية وتنموية وصحية.

لكن كاتب المقال يرى أن الخطة الأكثر وضوحاً تمثلت في إنشاء دوريات شرطة الأخلاق في كل حي سكني. ونظمت دوريات متنقلة ينظمها متطوعون طوال اليوم.

واليوم، وبعد 30 شهراً، يعين خامنئي الجنرال غلام رضا سليماني مكان غيبفارفار. وفي مرسوم تعيين القائد الجديد للباسيج، أمره خامنئي ببذل جهوده من أجل "تعزيز ثقافة المقاومة، وحماية قيم الثورة الإسلامية وتشجيع الإبداع والابتكار بين قوات الباسيج".

وأثناء حفل تنصيبه، ذكر سليماني بأن الباسيج بات اليوم منتشراً على شواطئ المتوسط، في لبنان وسوريا والعراق وفي اليمن.

إلى ذلك، لفت غيبفارفار الأنظار لتصدير نموذج الباسيج وتواجده في تلك المناطق.

وحسب كاتب المقال، يأتي تعيين سليماني قائداً جديداً للباسيج استجابة لتدهور الوضع السياسي والاجتماعي – الاقتصادي في إيران.

كما يأتي هذا التعديل في قيادة الباسيج استعداداً لمواجهة خصوم إيران، وللقضاء على أية اضطرابات داخلية.

ويخلص إلى أنه، عندما تتعرض الجمهورية الإسلامية لخطر وجودي، تسعى لتوسيع نطاق عمل الباسيج بوصفه أحد ركائزها لمواجهة أعدائها وقمع المعارضة.