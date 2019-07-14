وفاة أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت بطلق ناري

قال ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم الأحد، أن الشيخ حمود عادل إبراهيم الجراح الصباح، أحد أفراد الأسرة الحاكمة توفي عن عمرناهز 30عامًا، متأثرا بجراح رصاصة أصابته .
وذكر النشطاء أن الراحل توفي متأثرًا بجراح أصابته إثر تعرضه لرصاصة من سلاحه الشخصي أثناء تنظيفه في منزله.
ونعى الديوان الأمیري المغفور له الشیخ حمود عادل إبراھیم الحمود الجراح الصباح عن عمر یناھز 30 عامًا .. مؤكداً أنه سیوارى جثمانه الثرى الساعة التاسعة من صباح یوم غد الاثنین .
ولم يذكر الديوان الأميري أسباب وفاة الراحل عادل الصباح .
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