التعليم العالي يعلن تنسيق الجامعات الخاصة.. 95% للطب و90% للأسنان والصيدلة و80% للهندسة

أحمد أبوعقيل

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، من خلال مجلس الجامعات الخاصة، الحدود الدنيا للقبول بالكليات خلال تنسيق الجامعات الخاصة لعام 2019، إذ أن الجامعات الخاصة تستقبل الطلاب لسحب ملفات التقديم واستيفاء الأوراق.

كما تنطلق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية 2019، بعد أن يتسلم مكتب التنسيق نتيجة الثانوية العامة كاملة من وزارة التربية والتعليم عقب ظهورها فى المدارس المختلفة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

تنص قواعد تنسيق الجامعات الخاصة على قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعى 2019/2020 بنظام الشرائح وفقاً لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة على ثلاث مراحل على أن يكون الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعات الخاصة بالقطاعات المختلفة الطب البشرى 95%، كليات (طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى) 90%، وكلية الهندسة 80%.

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وتقبل الجامعات الخاصة بتنسيق 2019 الطلاب بكليات (الفنون التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب) بحد أدنى 70 %، وكليات (الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة) 60%، وباقى الكليات 55%.

وأشارت الجامعات الخاصة، إلى أن ما سبق هو أحد أدنى للتقدم وليس القبول، إذ أنه الجامعات الخاصة تقبل الطلاب الحاصلين على المجموع الأعلى حتى يتم استكمال الأعداد المطلوبة لكل كلية.

وقرر مجلس الجامعات الخاصة خفض الحد الأقصى لأعداد الطلاب المقبولين بكليتى الصيدلة وطب الأسنان بنسبة 25% من إجمالى الأعداد المقرر قبولها، وذلك تماشيا مع متطلبات سوق العمل مستقبلا فى القطاع الصحى، وشجع المجلس الجامعات الخاصة على إنشاء كليات جديدة تقدم أنماط وتخصصات علمية معاصرة يتطلبها سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

وأكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه لا توجد نية لإلغاء مكتب تنسيق القبول بالجامعات خلال الفترة المقبلة، وقواعد التنسيق كما هى، وسيكون تنسيق 2019 على 3 مراحل تنطلق مباشرة عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة بـ 72 ساعة، حيث يتم الدخول على الموقع الإلكترونى للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg برقم الجلوس والرقم السري، واختيار الرغبات وطبعها، ثم معرفة الكلية المرشح لها الطالب من خلال الدخول مرة أخرى على الموقع وطباعة بطاقة الترشيح، وذلك فى ضوء الحد الأدنى الذى يعلن لكل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة وفق البيان الصحفى الذى يصدر فى حينه.