ترند الموجز| رابط نتيجة الثانوية العامة..وموجة غضب في السعودية.. ومرتضى يهدد كهربا ويعلن 5صفقات نارية..وطبيب أمراض جلدية يحذر من FaceApp

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، الآن.. برقم الجلوس.. اعرف نتيجتك في الثانوية العامة 2019 (موقع وزارة التربية والتعليم)، والسعودية ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة في عام.. وموجة غضب وسخرية على السوشيال ميديا، ومرتضى منصور يهدد كهربا.. ويؤكد: ’’5 صفقات سوبر في الزمالك‘‘.. وشوبير يكشف حقيقة رحيل طارق حامد، وهاني الناظر يحذر من تطبيق FaceApp.. ويقدم نصائح لتأخير مرحلة الشيخوخة والحفاظ على البشرة

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

الآن.. برقم الجلوس.. اعرف نتيجتك في الثانوية العامة 2019 (موقع وزارة التربية والتعليم)

أعلنت وزارة التربية والتعليم، نتيجة الشهادة الثانوية العامة لعام 2019 عبر موقعها الرسمي.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قد اعتمد، السبت، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019.

وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على الفيس بوك، قام الوزير بتهنئة الأوائل هاتفيا، بحضور الأستاذ خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات.

وأعلن خالد عبد الحكم، أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6%، حيث بلغ عدد الأوائل (40) طالب/طالبة مقسمين (34) طالب/ طالبة بالتعليم العام، و(2) طلاب بمدارس المتفوقين STEM، طالب من ذوي القدرات الخاصة، و(3) طلاب دمج".

وأضاف عبد الحكم، أن عدد الأوائل في شعبة العلمي علوم بلغوا (14) طالب/طالبة، و(10) طلاب في علمي رياضة، و(10) طلاب في الشعبة الأدبية.

رابط النتيجة: http://natega.thanwya.emis.gov.eg/

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السعودية ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة في عام.. وموجة غضب وسخرية على السوشيال ميديا

رفعت السعودية بشكل رسمي، أسعار وقود البنزين، للمرة الثالثة خلال العام الجاري، بداية من الأحد، 14 يوليو.

وأعلنت شركة أرامكو السعودية، الأسعار الجديدة على النحو التالي:

- بنزين 91 كان سعره 1.44 ريال لكل لتر، أصبح بـ1.53 ريال لكل لتر

- بنزين 95 كان سعره 2.10 ريال لكل لتر، أصبح بـ2.18 ريال لكل لتر

وقالت أرامكو في بيان على موقعها الرسمي أن رفع الأسعار يأتي "وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة. علمًا بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية".

وتعتبر الزيادة الأخيرة للبنزين في السعودية، هى الثالثة، خلال العام الجاري، وكانت المرة الأولى يناير الماضي، جاءت على النحو التالي، بنزين 91: 1.37 ريال لكل لتر، وبنزين 95: 2.02 ريال لكل لتر.

أما الزيادة الثانية كانت في إبريل الماضي، حيث رفعت شركة أرامكو أسعار البنزين ليكون بنزين 91: 1.44 ريال لكل لتر، بنزين 95: 2.10 ريال لكل لتر.

وأثارت زيادة البنزين الأخيرة، جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في السعودية، حيث طغت على التعليقات طابع الفكاهة والغضب، عبر هاشتاج "#البنزين".

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مرتضى منصور يهدد كهربا.. ويؤكد: ’’5 صفقات سوبر في الزمالك‘‘.. وشوبير يكشف حقيقة رحيل طارق حامد

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن تعاقده مع 5 صفقات سوبر، من بينهم ثنائي أجنبي، مؤكدا اقتراب محمد عواد حارس الإسماعيلي من الانضمام للقلعة البيضاء بنسبة 85%، كما تطرق إلى أزمة كهربا مع القلعة البيضاء.

وأضاف رئيس نادي الزمالك في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، على فضائية "المحور": "الاختلاف مع الإسماعيلي على الأمور المالية، وهناك تواصل مستمر مع إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي بشأن التعاقد مع محمد عواد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وإذا احتاج الدراويش أي لاعب سنوافق".

وفي مفاجأة سارة، قال منصور: "نجحنا في إتمام عدة صفقات ستسعد جماهير الزمالك، ولن نعلن عن أي صفقة جديدة إلا بعد مباراة الأخيرة في الدوري أمام الأهلي"، مشيرا إلى تعاقد الأبيض حتى الآن مع خمسة لاعبين سوبر من بينهم ثنائي أجنبي.

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مرتضى يهدد كهربا

من ناحية أخرى تطرق مرتضى للحديث عن كهربا، مؤكدا أن أزمة اللاعب لن تمر مرور الكرام و لا يستطيع التحرك دون موافقة من النادي.

وتابع: "أى ناد سيتعاقد مع كهربا سيتم إيقافه لمدة موسم أو موسمين من التعاقدات، وسيدفع المبلغ الذي سأطلبه أنا كتعويض للنادي".

وواصل رئيس الزمالك: "محضر لكهربا مفاجأة هيندم على اللى بيعمله، وبقوله بلاش تلعب بالنار مع الأسود ولا يصح، وأنا اللى اتبنيته وجبته وقالى يا بابا إنت خليت فيها بابا؟.. ومنحتك فرصة وإتنين وتلاتة".

وختم قائلا : "كهربا يتقاضى مع نادي الزمالك حاليا 5 مليون جنيه في الموسم الواحد، لكن طلب منا زيادة راتبه إلى 20 مليون جنيه، وهذا لا يمكن تنفيذه، لأني لا يمكن أن أفسد الفريق بالكامل من أجل لاعب واحد فقط".

شوبير يكشف حقيقة رحيل طارق حامد

من جانبه، كشف الإعلامي أحمد شوبير أن محمود كهربا معروض للبيع لأعلى عرض من أي نادي.

وقال شوبير في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لا صحة علي الإطلاق لمفاوضات نادي الإتحاد السعودي مع طارق حامد".

وتابع: "محمد عواد يقترب بشدة من نادي الزمالك".

وواصل: "مفاوضات جادة مع المغربي بن شرقي، وعبد الله السعيد مستمر مع بيراميدز والزمالك لم يفاوضه".

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هاني الناظر يحذر من تطبيق FaceApp.. ويقدم نصائح لتأخير مرحلة الشيخوخة والحفاظ على البشرة

بالتزامن مع تطبيق FaceApp، المنتشر على السوشيال ميديا، والذي يعرض صورتك في مرحلة الشيخوخة، ضمن تحدي ’’#صورتك_وأنت_شايب‘‘، قدم الدكتور هاني الناظر، أخصائي الأمراض الجلدية، ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقا، مجموعة من النصائح للحافظ على البشرة، وتقليل تجعيدها، وتأخير مظاهر تقدم العمر.

وقال الناظر عبر صفحته بالفيس بوك: "تمام كدة خلاص حضراتكم عرفتوا شكلكم هايكون ايه لما تكبروا في السن ؟ طيب تعالوا نعرف الأهم وهو ممكن نعمل ايه علشان نحافظ علي البشرة ونأخر هذه التغيرات ونقلل التجاعيد ومظاهر الشيخوخة ونفضل شباب".

وتابع الناظر: "أولا نشرب كل يوم ثلاثة لتر مياه موزعة علي اليوم كله ثانيا ناكل يوميا طبق سلاطة خضراء يحتوي علي الجزر والفلفل الألوان والجرجير والطماطم والخيار ثالثا عدم التعرض لاشعة الشمس المباشرة خلال الفترة من ١٠ صباحا وحتي ٤ عصرا ويمكن استخدام الشمسية او الكاب للحماية او كريمات الوقاية من الشمس رابعا البعد عن التدخين بكل أنواعه خامسا افضل انواع الصابون للبشرة هو صابون الجلسرين سادسا واخيرا القناعة والرضا بما في ايدينا والسعي في الخير وحب الناس والبعد عن الحقد والغل والكراهية".

كما حظر الناظر من تطبيق FaceApp، قائلا: "الابليكشن الخاص بصورة حضراتكم لما تكبروا في السن والمنتشر علي صفحات الفيس بوك غالبا وراه شركة بتبيع كريمات للوقاية من التجاعيد او دكتور جلدية وتجميل زكي جداً عارفين ان احنا شعب طيب وامير".

اجتاح تطبيق FaceApp، والذي يعرف بـ"تحدي العمر"، مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وهو برنامج يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعى لإحداث تغييرات على ملامح الوجه، والتى من بينها تقديم صورة تقريبية لهيئة الوجه بعد التقدم فى السن، أو تحويل الملامح من رجل لأنثى أو العكس.

ويستخدم التطبيق الجديد، الذكاء الاصطناعى لمعالجة الصور بطريقة تبدو واقعية جدًا، من خلال محاكاة الطريقة التى تعمل بها الشبكات العصبية من أجل تغيير شعرك أو لون بشرتك أو الخلفيات فى الصور الشخصية، وتعتمد درجة الواقعية على الصورة والألوان.

وتصدر هاشتاج "FaceApp#"، ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك به رواد السوشيال ميديا، بالإضافة إلى المشاهير سواء الفنانين، أو السياسيين أو الرياضيين.

كيف يعمل FaceApp

"FaceApp" هو تطبيق مجاني، يتم تحميله من "Google play" إذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل "أندرويد"، أو "app store" إذا كنت من مستخدمي "آبل"

يمكنك التقاط صورة لك عن طريق البرنامج، أو اختيار غيرها من معرضك الخاص على هاتفك، وإدخالها إلى التطبيق ليقوم بمعالجتها وتحويلها للشكل المطلوب، حيث تتعدد اختيارات التطبيق ما بين التعرف على شكلك خلال التقدم في العمر، أو تحويل جنسك من رجل إلى فتاة والعكس.

بعد ذلك اختر التأثير الذي تريده، وقم بحفظ الصورة بعد التعديل.

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