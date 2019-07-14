السعودية ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة في عام.. وموجة غضب وسخرية على السوشيال ميديا

كتب: ضياء السقا

رفعت السعودية بشكل رسمي، أسعار وقود البنزين، للمرة الثالثة خلال العام الجاري، بداية من الأحد، 14 يوليو.

وأعلنت شركة أرامكو السعودية، الأسعار الجديدة على النحو التالي:

- بنزين 91 كان سعره 1.44 ريال لكل لتر، أصبح بـ1.53 ريال لكل لتر

- بنزين 95 كان سعره 2.10 ريال لكل لتر، أصبح بـ2.18 ريال لكل لتر

وقالت أرامكو في بيان على موقعها الرسمي أن رفع الأسعار يأتي "وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة. علمًا بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية".

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وتعتبر الزيادة الأخيرة للبنزين في السعودية، هى الثالثة، خلال العام الجاري، وكانت المرة الأولى يناير الماضي، جاءت على النحو التالي، بنزين 91: 1.37 ريال لكل لتر، وبنزين 95: 2.02 ريال لكل لتر.

أما الزيادة الثانية كانت في إبريل الماضي، حيث رفعت شركة أرامكو أسعار البنزين ليكون بنزين 91: 1.44 ريال لكل لتر، بنزين 95: 2.10 ريال لكل لتر.

وأثارت زيادة البنزين الأخيرة، جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في السعودية، حيث طغت على التعليقات طابع الفكاهة والغضب، عبر هاشتاج "#البنزين".

وفيما يلي جانب من التعليقات: