ننشر شروط الالتحاق بـ أكاديمية الشرطة ومواعيد تقديم الأوراق

مصطفي رماح
وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين على مجموع 65 %.
وأعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد إبراهيم، عن موعد تقديم طلبات الالتحاق بأكاديمية الشرطة وذلك اعتبارا من الأربعاء ٢٤ يوليو حتى الخميس ١٥ أغسطس ولمدة ٢٣ يوما من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.
وأضاف إبراهيم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية من الخارج الشهادة الأجنبية يتم التقديم اعتبارا من الاثنين ٢٩...
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