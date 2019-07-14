التنسيق 2019 .. طريقة ترتيب رغباتك بـ موقع بوابة الحكومة المصرية

ياسمين سامي

ظهرت أمس نتيجة الثانوية العامة 2019 ، ويبحث طلاب الثانوية العامة بعد معرفة نتائجهم عن الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها وكيفية التقديم وترتيب رغباتهم عبر موقع بوابة الحكومة المصرية وذلك بعد إعلان وزارة التعليم العالي تنسيق الجامعات 2019.

وينشر موقع "صدى البلد" الإخباري، 10 قواعد وأساليب ترتيب الطالب للرغبات تنسيق 2019 للتقديم لكليته والاستفادة من الفرص المتاحة له بمجموع درجاته.

*يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات

*يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق...