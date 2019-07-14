النشرة: تعطل خط غاز بين حقل الشاعر وريف حمص جراء اعتداء المسلحين

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​، عن "خروج خط نقل ​الغاز​ الواصل بين حقل الشاعر ومعمل إيبلا للغاز ب​ريف حمص​ الشرقي عن الخدمة نتيجة استهدافه من قبل المجموعات المسلحة، وبدأت الورشات الفنية تعمل على إصلاحه، وينقل هذا الخط 2.5 مليون متر مكعب يومياً إلى معمل إيبلا ومنه إلى محطات توليد ​الكهرباء​".

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